Μετά από την ολοκλήρωση του σχετικού πανευρωπαϊκού spec

Η Lidl επέλεξε την Omnicom Media για τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του πανευρωπαϊκού διαφημιστικού της λογαριασμού media, η συνολική αξία του οποίου ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το δίκτυο της Omnicom Media θα αναλάβει περισσότερες από 25 από τις συνολικά 30 αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Βρετανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως όπως έχει γράψει το advertising.gr τον λογαριασμό στην Ελλάδα θα αναλάβει η UM με την συνεργασία να ξεκινά το 2027.

Από την άλλη πλευρά, η Havas Media Network θα αναλάβει τη διαχείριση του λογαριασμού στην περιοχή DACH, η οποία περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της COMvergence, η συνολική αξία του πανευρωπαϊκού media account της Lidl ανέρχεται σε 1,03 δισ. δολάρια. Από το ποσό αυτό, τα 783,4 εκατ. δολάρια αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο που θα διαχειρίζεται η Omnicom Media, ενώ τα υπόλοιπα 248,7 εκατ. δολάρια αφορούν τη Havas Media Network.

Οι νέες συνεργασίες των δύο ομίλων με τη Lidl αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2027.

Στη διαδικασία του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού (spec) συμμετείχαν επίσης οι διαφημιστικοί όμιλοι WPP, Publicis και Dentsu, διεκδικώντας τη διαχείριση του σημαντικού λογαριασμού media της ευρωπαϊκής αλυσίδας λιανεμπορίου τροφίμων.