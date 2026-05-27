Η Unilever Food Solutions παρουσιάζει τη νέα καμπάνια «Μαγειρεύουμε Χωρίς Όρια», αναδεικνύοντας τη δυναμική της Hellmann’s Real μαγιονέζας στην επαγγελματική κουζίνα και τη δυνατότητά της να προσφέρει έμπνευση και ευελιξία στους επαγγελματίες της εστίασης, ώστε να δημιουργούν χωρίς περιορισμούς.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η συνεργασία της Hellmann’s Real μαγιονέζας – της No1 μάρκας μαγιονέζας παγκοσμίως* – με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Chef Νίκο Ρούσσο, βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Chef Νίκος Ρούσσος, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία, την τεχνική του κατάρτιση και τη δημιουργική του προσέγγιση, εξερευνά νέους τρόπους αξιοποίησης της Hellmann’s Real μαγιονέζας, παρουσιάζοντας πρωτότυπες εφαρμογές, τεχνικές και δημιουργικές ιδέες που μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα κάθε επαγγελματικής κουζίνας.

Με αφετηρία τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς HoReCa, το «Μαγειρεύουμε Χωρίς Όρια» αναδεικνύει τη Hellmann’s Real ως ένα ευέλικτο συστατικό με πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογής σε διαφορετικά concept κουζίνας. Από fine dining εστιατόρια και premium bistro, μέχρι street food και comfort dining προτάσεις, η Hellmann’s Real υποστηρίζει τους επαγγελματίες της εστίασης στη δημιουργία διαφοροποιημένων μενού και προτάσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η καμπάνια περιλαμβάνει 12 επεισόδια με πρωτότυπες παρασκευές βασισμένες στη Hellmann’s Real μαγιονέζα, καθώς και ένα αποκλειστικό Recipe Book με την υπογραφή του chef Νίκου Ρούσσου, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Το βιβλίο θα συγκεντρώνει 12 signature συνταγές που αναδεικνύουν τη Hellmann’s Real μαγιονέζα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, μέσα από διαφορετικά πιάτα και menu concepts, προσφέροντας επιπλέον έμπνευση στους chefs για να πειραματιστούν και να διαφοροποιήσουν τις προτάσεις τους.

*Πηγή: Euromonitor, Συστατικά Μαγειρικής & Γεύματα, λιανική αξία (RSP) το 2025