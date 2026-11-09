Με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας

Η Marks & Spencer παρουσίασε τη χριστουγεννιάτικη διαφημιστική της καμπάνια για το 2026, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Η διαφήμιση κυκλοφόρησε στα social media την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 7 το πρωί, και καλύπτει τις κατηγορίες τροφίμων, ειδών σπιτιού, ομορφιάς και μόδας, μέσα από μία ενιαία καμπάνια.

Στον ρόλο του Άγιου Βασίλη εμφανίζεται ο ηθοποιός James Norton, γνωστός από τη σειρά Happy Valley, ενώ την κυρία Claus υποδύεται η Lucy Punch, από τη σειρά Amandaland. Τη μουσική επένδυση αναλαμβάνει η Katherine Jenkins OBE, με μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «Heaven Is a Place on Earth» της Belinda Carlisle.

Η ιστορία παρουσιάζει την κυρία Claus να ενθαρρύνει τον Άγιο Βασίλη να μεταμφιεστεί, ώστε να μπορέσει να ζήσει τα Χριστούγεννα ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, χωρίς να τον αναγνωρίζουν. Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται μόνο στον Βόρειο Πόλο, αλλά κυρίως στα σπίτια, στις οικογενειακές παραδόσεις και στις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας.

Η καμπάνια θα προβληθεί σε τηλεόραση, κινηματογράφους, ψηφιακά μέσα, ραδιόφωνο, έντυπα και υπαίθρια διαφήμιση στην Βρετανία και στα social και digital media στις διεθνείς αγορές. Η διευθύντρια μάρκετινγκ της M&S, Sharry Cramond, τόνισε ότι η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τον συνολικό της ρόλο στην εορταστική εμπειρία, συνδυάζοντας τρόφιμα, μόδα, ομορφιά, δώρα και είδη σπιτιού. To δημιουργικό υπογράφει η Mother London.