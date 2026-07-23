Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τη UM

Στη Spark Foundry του Publicis Groupe ενοποιεί η Mattel το σύνολο του παγκόσμιου media planning and buying λογαριασμού της. Η εταιρεία παιχνιδιών και οικογενειακής ψυχαγωγίας δαπάνησε 522 εκατ. δολάρια για διαφήμιση και προώθηση κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κατάθεσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Από το 2019, ο λογαριασμός media της Mattel ήταν μοιρασμένος μεταξύ της Spark Foundry και της UM του ομίλου IPG. Η Spark Foundry είχε αναλάβει τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, ενώ η UM διαχειριζόταν τις περιοχές εκτός Βόρειας Αμερικής.

Με τη νέα απόφαση, η Spark Foundry αναλαμβάνει πλέον τη συνολική διαχείριση του media planning και buying της Mattel σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Mattel επιβεβαίωσε την ενοποίηση του λογαριασμού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή.