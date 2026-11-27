Ξεκινά spec στο οποίο συμμετέχουν αρκετές διαφημιστικές εταιρείες

Η McCain Foods προχωρά σε αναθεώρηση της παγκόσμιας διαφημιστικής της συνεργασίας, ξεκινώντας μια διαδικασία αξιολόγησης (spec) στην οποία συμμετέχουν αρκετές διαφημιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διεκδίκηση του λογαριασμού βρίσκεται και η Omnicom, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισής του μέχρι σήμερα.

Την έναρξη της διαδικασίας επιβεβαίωσε επίσημα η παγκόσμια ομάδα επικοινωνίας της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της εικόνας και της αναγνωρισιμότητας του brand σε διεθνές επίπεδο αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της McCain Foods, η εταιρεία επιδιώκει να διαμορφώσει την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της πορείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεπή και αποτελεσματική επικοινωνία της μάρκας σε όλες τις αγορές. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης και εξέλιξης της λειτουργίας του marketing, με στόχο την αναζήτηση συνεργατών που θα συμβάλουν στην επίτευξη των νέων επιχειρηματικών και επικοινωνιακών προτεραιοτήτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον διαφημιστικό λογαριασμό της McCain Foods χειρίζεται η Adam & Eve\TBWA. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία στα Cannes Lions. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το agency αναμένεται να συμμετάσχει εκ νέου στη διαδικασία διεκδίκησης του λογαριασμού.