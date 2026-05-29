Για τις νέες γεύσεις

Στον αέρα είναι η νέα επικοινωνία για τον Λουμίδη Παπαγάλο Έκαστο και τις νέες γεύσεις σοκολάτας και βανίλιας.

Ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις μας ταξιδεύει μέσα από τις νέες προτάσεις σε ένα νέο κόσμο απόλαυσης.

Το δημιουργικό για την ταινία υπογράφει η McCann Athens και την παραγωγή η Filmiki Productions.

Tο CGI Creation ανέλαβε η Three Deers. Η Three Deers δημιούργησε δυο διαφορετικά περιβάλλοντα για τις δυο νέες γεύσεις όπου με ένθεση στοιχείων CGI έφτιαξε ένα full CGI σποτ με visual effects.

Η καμπάνια με το tagline: «Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα» αναπτύσσεται σε τηλεόραση και ψηφιακό περιβάλλον