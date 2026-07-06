Νέα οπτική ταυτότητα, νέο packaging και 360 πλατφόρμα επικοινωνίας

Η Δέλτα μας συστήνει και πάλι το Vitaline μέσα από μια νέα 360 πλατφόρμα επικοινωνίας και 3 νέα TVC που βρίσκονται ήδη στον αέρα.

Το γνωστό Vitaline της Δέλτα με νέα οπτική ταυτότητα και νέο packaging επαναλανσάρεται και με νέα διαφημιστική καμπάνια γιατί…«έτσι είναι όταν μιλάει η λογική μαζί με την απόλαυση!», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πρωταγωνιστές στα σποτ, καθώς απολαμβάνουν το Vitaline με κομματάκια φρούτων και χωρίς προσθήκη ζάχαρης! Με το Vitaline δεν χρειάζεται να επιλέξεις μεταξύ υπέροχης γεύσης και θρεπτικής αξίας αφού μπορείς να τα έχεις και τα δυο, σύμφωνα με το concept της νέας πλατφόρμας επικοινωνίας.

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η McCann Athens και την παραγωγή των τριών σποτ επιμελήθηκε η K2 Design.