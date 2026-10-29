Ο Ordóñez εντάχθηκε στη McCann μετά την εξαγορά της Interpublic Group από την Omnicom, στα τέλη του 2025.

Η McCann αναβάθμισε τον Andrés Ordóñez στη θέση του παγκόσμιου προέδρου και Chief Creative Officer (CCO). Στον νέο του ρόλο θα αναλάβει διευρυμένες ηγετικές αρμοδιότητες σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο, με έμφαση στην ανάπτυξη των πελατών μέσω της δημιουργικότητας, συνεχίζοντας παράλληλα να ενισχύει το δημιουργικό έργο της εταιρείας.

Ο Ordóñez εντάχθηκε στη McCann μετά την εξαγορά της Interpublic Group από την Omnicom, στα τέλη του 2025. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Global CCO στην FCB. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ανέπτυξε ισχυρές συνεργασίες με τους σημαντικότερους διεθνείς πελάτες της McCann, υποστήριξε ορισμένες από τις πιο επιδραστικές δημιουργικές καμπάνιες του κλάδου και ενίσχυσε τη δημιουργική κοινότητα της εταιρείας. Πιστεύει ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει από τη συνεργασία ομάδων διαφορετικών ειδικοτήτων και αγορών.

Η νέα ηγετική ομάδα περιλαμβάνει επίσης την Ida Rezvani, πρόεδρο και Global Chief Client Officer, καθώς και τον Harjot Singh, Global Chief Strategy Officer. Ο Ordóñez θα αναφέρεται στον Andrew Robertson, Global CEO της Omnicom Advertising. Ο Robertson υπογράμμισε ότι ο Ordóñez συνδυάζει τη δημιουργική ηγεσία με τη βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών και την αναζήτηση ουσιαστικών ανθρώπινων αληθειών. O Ordóñez δήλωσε ότι η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση και, κατ’ επέκταση, ανάπτυξη.