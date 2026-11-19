Με πρωταγωνιστή τον Macaulay Culkin

Η McDonald’s παρουσίασε μια νέα εορταστική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Macaulay Culkin, ο οποίος επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Kevin McCallister από την αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία Μόνος στο Σπίτι (Home Alone).

Η παγκόσμια καμπάνια ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ οι πελάτες της McDonald’s στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να απολαύσουν ένα περιορισμένης κυκλοφορίας γεύμα Home Alone, καθώς και νέα εποχικά προϊόντα εμπνευσμένα από την ταινία.

Στη διαφημιστική ταινία, ο Culkin εμφανίζεται μόνος σε ένα κατάστημα McDonald’s, έχοντας την ελευθερία να δημιουργήσει τους δικούς του γευστικούς συνδυασμούς. Το ειδικό μενού περιλαμβάνει McShaker Fries με γεύση πίτσας τυριών, ένα McFlurry με γεύση «everything» και ένα κουτί με πιτάκια πίτσας για μοίρασμα. Το ειδικό γεύμα Home Alone συνοδεύεται επίσης από ένα ζευγάρι συλλεκτικές χριστουγεννιάτικες κάλτσες, διαθέσιμες σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια με χαρακτήρες και χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θυμίζει την περσινή Grinch καμπάνια της εταιρείας, η οποία είχε επίσης συνδυάσει εορταστικά προϊόντα με συλλεκτικά δώρα. Η παγκόσμια διευθύντρια μάρκετινγκ της McDonald’s, Morgan Flatley, υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας νοσταλγικής εμπειρίας που συνδυάζει δύο αγαπημένα brands. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιεί τέτοιες συνεργασίες επιλεκτικά, δημιουργώντας ξεχωριστές στιγμές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.