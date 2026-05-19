Σε παραγωγή της Stefi

Η νέα καμπάνια της ΔΩΔΩΝΗ από τη McVictor & Hamilton είναι γεμάτη από την άγρια ομορφιά και την αυθεντικότητα της ορεινής Ηπείρου, μιας περιοχής ιδιαίτερης, με μοναδική ιστορία και κουλτούρα, που είναι χαραγμένη στα γονίδια της ΔΩΔΩΝΗ και χαρακτηρίζει κάθε της προϊόν.

Αυτή η κληρονομιά του τόπου και η επιρροή του στην ιστορία αλλά και σε οτιδήποτε δημιουργείται εκεί, αποτέλεσε έμπνευση για μια καμπάνια κινηματογραφικής αισθητικής που προσεγγίζει την ορεινή Ήπειρο με αμεσότητα, τραχύτητα και αποφασιστικότητα, ακριβώς όπως και ο χαρακτήρας της ίδιας της Ηπείρου.

Με τον ήχο της φλογέρας να υποβάλλει τον θεατή στη μαγεία του ορεινού τοπίου, τα επιβλητικά βουνά και τους σκληραγωγημένους ανθρώπους να συνθέτουν μια εικόνα αρχετυπική και τη συμβολική φιγούρα του ντόπιου τσοπάνη να μετατρέπεται σε αυτό που είναι η ΔΩΔΩΝΗ, η νέα καμπάνια της McV&H συστήνει ξανά τη ΔΩΔΩΝΗ στο κοινό με τρόπο εντυπωσιακό.

O Θαλής Πιτούλης, McV&H Founder, δήλωσε: «Οι αξίες επανέρχονται και αναδεικνύονται στο φυσικό τους χώρο. Συνυπάρχοντας κι εγώ με καταγωγή από την Ορεινή Ήπειρο, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος».

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Stefi με σκηνοθέτη τον Βαρδή Μαρινάκη.

Η καμπάνια θα τρέξει σε τηλεόραση και internet.