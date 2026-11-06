Οι δύο μικροί πρωταγωνιστές, η Κατερίνα και ο Ιωάννης, είναι πραγματικοί μαθητές του Τετραθέσιου Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, και συμμετέχουν στην ταινία μαζί με τους γονείς τους.

Μια αυθεντική ματιά στην ταυτότητα και τις αξίες που έχει το ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ μάς προτείνει η νέα τηλεοπτική του επικοινωνία, μέσα από μια ιστορία που ξεκινά από τη φαντασία ενός παιδιού και καταλήγει σε μια μικρή ανακάλυψη για όλα όσα πραγματικά συμβολίζει.

Με δημιουργικό όχημα μια έκθεση που γράφει μια μικρή μαθήτρια, η ταινία μάς καλεί να φανταστούμε τι θα μπορούσε να είναι το ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ, αν δεν ήταν αυτό που είναι. Μέσα από τις συμβολικές περιγραφές ξεδιπλώνονται η φυσικότητα, η καταγωγή, η παράδοση και η οικογένεια, αξίες που χαρακτηρίζουν το ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η κινηματογραφική αισθητική της ταινίας, οι εικόνες της ελληνικής υπαίθρου και η σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο της παιδικής φαντασίας και την καθημερινότητα δημιουργούν μια αφήγηση γεμάτη συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δύο μικροί πρωταγωνιστές, η Κατερίνα και ο Ιωάννης, είναι πραγματικοί μαθητές του Τετραθέσιου Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, και συμμετέχουν στην ταινία μαζί με τους γονείς τους.

Μέσα από τη νέα καμπάνια, το ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ έρχεται να μας θυμίσει όσα το χαρακτηρίζουν διαχρονικά και το κάνουν αυτό που είναι, αλλά και πολλά περισσότερα! Την ταινία εμπνεύστηκε και δημιούργησε η McVictor & Hamilton, την παραγωγή της ανέλαβε η STEFI, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαρδής Μαρινάκης.

O Θαλής Πιτούλης, McV&H Founder, δήλωσε: «Δημιουργούμε αληθινές ταινίες για αληθινά προϊόντα με αξίες. Με την οικογένεια ΟΛΥΜΠΟΣ, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, συμπορευόμαστε με το ίδιο πάθος για την αλήθεια».