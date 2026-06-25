«Πρώτα ο πεζός»

Μια σπουδαία πρωτοβουλία από τους 4Τροχούς και την Καθημερινή για την οδική ασφάλεια, μεταμορφώθηκε σε μια νέα 360 καμπάνια από τους Meteorites.

Στη νέα καμπάνια που δημιούργησε και επιμελήθηκε η Meteorites Creative Space, το μήνυμα «Πρώτα ο πεζός» έρχεται να υπογράψει ένα πολύ αληθινό insight: Στον δρόμο, πολλές φορές οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Κεντρικό όχημα της καμπάνιας είναι ένα TVC, το οποίο στην αρχή θυμίζει διαφήμιση αυτοκινήτου, αλλά στη συνέχεια ανατρέπει τα δεδομένα για να δώσει μια άλλη οπτική στον θεατή και, φυσικά, να επισημάνει την προτεραιότητα στους πεζούς. Το μήνυμα της καμπάνιας αναπτύσσεται περαιτέρω μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο online και offline υλικών.

Η καμπάνια πραγματοποιηθηκε με χορηγό την Toyota, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής και με υποστηρικτές το ΕKO Acropolis Rally, την ΟΔΥΣΕΑΣ και την Uber.

Την παραγωγή του βίντεο ανέλαβε η Boo Productions, με σκηνοθέτη τον Λεωνίδα Πανωνίδη.

Περισσότερα για τη δράση.