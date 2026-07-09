Νέα 360 καμπάνια

Η νέα 360 καμπάνια της Καθημερινής σχεδιάστηκε από τους Meteorites και αφορά τη σπουδαία συνεργασία με τους εμβληματικούς The New York Times, μιας και με μια ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, οι συνδρομητές της μπορούν να απολαμβάνουν απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο των The New York Times, για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας μιλάει για τη «μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης» και το κεντρικό key visual δημιουργήθηκε από άρθρα εφημερίδων που παίρνουν τη μορφή εμβληματικών landmarks της Αθήνας και της Νέας Υόρκης.

Η καμπάνια αποτελείται από ένα main TVC, εφαρμογές σε Print και ΟΟΗ, καθώς και custom social media posts και άλλα digital υλικά. Η παραγωγή του TVC υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τη Meteorites Creative Space.