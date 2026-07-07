Νέα tactical καμπάνια για την ενότητα αθλητικής ανάλυσης της Καθημερινής.

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Στον αέρα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η tactical καμπάνια που επιμελήθηκαν οι Meteorites για τη νέα ενότητα αθλητικών αναλύσεων της Καθημερινής, K-Sports.

Βασικό όχημα της καμπάνιας είναι ένα social video, με πρωταγωνιστές τους αθλητικογράφους του K-Sports: Βασίλη Σαμπράκο, Κώστα Βαϊμάκη, Γιάννη Τσαούση, Αλέξανδρο Λοθάνο και Γιώργο Αδαμόπουλο.

Το video αντλεί έμπνευση από παλαιότερες δεκαετίες, όπου η αθλητική ενημέρωση ερχόταν «από παντού»⋅ συζητήσεις, φήμες και κάθε λογής πηγές. Στη συνέχεια επιστρέφει στο σήμερα, αναδεικνύοντας την αξία της έγκυρης αθλητικής ανάλυσης από… αυτούς που ξέρουν πραγματικά.