Με direct επικοινωνία και ένα ασυνήθιστο βιβλίο, που σταματάει στη μέση.

Η Meteorites Creative Space συνεχίζει τη συνεργασία της με τον ΟΣΔΕΛ και στο πλαίσιο της καμπάνιας για την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων, υλοποίησε ένα διαφορετικό activation.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα βιβλίο, στο οποίο η συγγραφέας Ούρσουλα Φωσκόλου έγραψε μια ιστορία που σταματάει απότομα στη μέση, κάνοντας έτσι κατανοητό σε όλους με ένα συμβολικό τρόπο, πως όταν δεν προστατεύουμε τα Πνευματικά Δικαιώματα, κάθε δημιουργός δεν έχει κίνητρο για να συνεχίσει να δημιουργεί. Το ΜΙΣΟ βιβλίο όπως ονομάστηκε έχει ήδη μοιραστεί σε ανθρώπους της Τέχνης, της Λογοτεχνίας, της Δημοσιογραφίας και του Πολιτισμού με κάλεσμα να συμπληρώσουν σε κάποιες από τις υπόλοιπες σελίδες του με ένα δικό τους κείμενο ή εικόνες. Όλα τα βιβλία μοιράστηκαν ως αναμνηστικό σε μια ειδική ημερίδα με θέμα «Τα Πνευματικά Δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του Βιβλίου και του Τύπου».