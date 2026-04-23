Η νέα 360° καμπάνια της ΜΑΚΒΕΛ με την υπογραφή της Minds βρίσκεται ήδη on air και δίνει τον λόγο… στη γεύση!



Με κεντρικό μήνυμα «Δε χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση», η καμπάνια συστήνει έναν «διαφορετικό» κώδικα επικοινωνίας που εστιάζει στην απόλαυση και τη μέθοδο αργής ξήρανσης των ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ. Με φρέσκια δημιουργική προσέγγιση και αισθητική, οι πρωταγωνίστριες της καμπάνιας «χάνουν» τα λόγια τους, απολαμβάνοντας τις πιο γεμμμάτες πιρουνιές ΜΑΚΒΕΛ.

Την παραγωγή της ταινίας, καθώς και τη δημιουργία της πρωτότυπης μουσικής της καμπάνιας, ανέλαβε η Social Productions με Executive Producer τον Γιώργο Ξουλόγη και σκηνοθέτη τον Αλέξανδρο Τηνιακό.

Το πλάνο επικοινωνίας αναπτύσσεται σε TV, Radio, Digital Platforms & Social Media, εξασφαλίζοντας την πολυεπίπεδη παρουσία του brand σε όλα τα κανάλια. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διευρυμένη συνεργασία της EURIMAC με τη Minds, η οποία από τις αρχές του έτους έχει αναλάβει σε 360° επίπεδο τον πλήρη διαφημιστικό λογαριασμό της «κόκκινης σειράς» ΜΑΚΒΕΛ.