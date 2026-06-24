«Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: «Πόσο πιθανό είναι να μπει κάποιος σε ένα χωράφι για να μάθει ποια είναι η ακριβής προέλευση μίας ντομάτας πριν τη βάλει στο τραπέζι του; Μάλλον απίθανο. Στα My market, όμως, η απάντηση είναι πάντα διαθέσιμη για τα ντόπια φρέσκα μας: με ένα απλό scan ενός QR Code στο κατάστημα, ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλύψει όλα όσα χρειάζεται».

Η νέα καμπάνια των My market από την MullenLowe Athens, «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια», αποτυπώνει τη μετάβαση από το άγνωστο στο γνωστό και αναδεικνύει το ταξίδι από το χωράφι μέχρι το ράφι, μέσα από μία σύγχρονη εμπειρία καταναλωτή, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευση των My market για εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

«Πρωταγωνιστές» της καμπάνιας είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά από τοπικούς παραγωγούς. Τα My market καλούν τον καταναλωτή να μπει κι αυτός στο χωράφι και να «επισκεφθεί» την πηγή του προϊόντος που επιλέγει, σκανάροντας με το κινητό του το QR σε κάθε ράφι προϊόντος μαναβικής που τον ενδιαφέρει, μετατρέποντας το χωράφι σε έναν χώρο οικείο και προσβάσιμο.

Τι περιλαμβάνει αυτή η εμπειρία; Μέσα από το QR Code, οι καταναλωτές οδηγούνται σε μια ειδικά διαμορφωμένη σελίδα, όπου μπορούν να δουν:

την ποικιλία του προϊόντος

την ημερομηνία φύτευσης

το όνομα του παραγωγού ή της εταιρείας

την περιοχή προέλευσης

Στα My market, με τη βοήθεια του βραβευμένου, ανεξάρτητου λογισμικού ιχνηλασιμότητας τροφίμου e-cert, εξασφαλίζεται ότι όλα τα εγχώρια φρούτα και λαχανικά έχουν ονοματεπώνυμο και είναι ελεγμένα, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, πριν φτάσουν στο τραπέζι. Προσφέροντας έτσι στον καταναλωτή γνώση, σιγουριά και μια πραγματική σύνδεση με την προέλευση της τροφής.

Η καμπάνια υλοποιείται μέσα από ένα δυναμικό 360° πλάνο επικοινωνίας, με παρουσία σε τηλεόραση, digital μέσα, social media, ραδιόφωνο και εφαρμογές εντός καταστημάτων, φέρνοντας τους καταναλωτές ακόμα πιο κοντά στη φρεσκάδα και την αυθεντικότητα των προϊόντων των My market.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.