Με animation στοιχεία

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Στον «αέρα» είναι η νέα digital εταιρική animation καμπάνια της Clean 4You.

«Με την Clean 4You η καθαριότητα έρχεται σε εσάς, με δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας και παράδοση δωρεάν», αναφέρει χαρακτηριστικά το σποτ.

To δημιουργικό της καμπάνιας δημιουργήθηκε εσωτερικά από την Clean 4You. Η ταινία αναπτύσσεται σε ψηφιακά και social μέσα.

Η Cleαn4u είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία υπηρεσιών καθαρισμού με πάνω από 18 χρόνια πείρας που παρέχει ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες λύσεις σε εταιρικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς πελάτες.