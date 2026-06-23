«Για το δικαίωμά μας στο «χαλαρά» στις καλοκαιρινές διακοπές»

Αυτό το καλοκαίρι, η Ogilvy δεν δημιούργησε απλώς μία ακόμα καμπάνια για τον Nescafé Frappé. Ξεκίνησε ένα κίνημα, για να διεκδικήσουμε όλοι το δικαίωμά μας στο «χαλαρά» και να αντισταθούμε στα «πρέπει» των καλοκαιρινών διακοπών: να πρέπει να ξυπνάμε νωρίς για να προλάβουμε να βρούμε θέση στην παραλία, να τρέχουμε κάθε μέρα για να επισκεφτούμε κάθε μέρoς κ.λπ. Ο Nescafé Frappé υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων μας να σηκωθούμε από τον καναπέ για να... αράξουμε στις ξαπλώστρες με τον αγαπημένο μας καφέ στο χέρι, χα-λα-ρά!

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Βασίλης Μπουραντάς με παραγωγό την TopCut Modiano, ενώ τον ήχο και τη μουσική επιμελήθηκε το Bounce Studio.

Το κίνημα δεν έμεινε, φυσικά, μόνο στην τηλεόραση, αλλά εξαπλώθηκε σε όλα τα μέσα, με ραδιοφωνικά σποτ και digital επικοινωνία με dedicated υλικά.