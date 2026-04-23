Μέχρι σήμερα, με τη Wolt είχαμε εκπαιδευτεί σε βασικές παραδοχές: τα burger boxes έχουν burgers, τα κουτιά πίτσας έχουν πίτσες, οι σακούλες έχουν ψώνια.
Μέχρι που ήρθε η νέα υπηρεσία Wolt Πακέτα, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να στείλει ή να παραλάβει δέματα εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, απευθείας μέσα από την εφαρμογή.
Τώρα, ένα burger box ανοίγει και αντί για το μεσημεριανό αποκαλύπτει τα κλειδιά που ξέχασες. Ένα κουτί από ψητοπωλείο με το βραδινό σου, έχει πάλι το βραδινό σου, αλλά σε τάπερ με γεμιστά που σου έστειλε η μαμά. Μια σακούλα με ψώνια δεν έχει ψώνια, αλλά μια μπλούζα. Γιατί πλέον, το θέμα δεν είναι τι κουτί βλέπεις. Είναι τι μπορεί να έχει μέσα. Τι μπορείς να στείλεις, τι μπορείς να λάβεις ή τι μπορείς να στείλεις να σου φέρουν, ακόμα κι από ένα locker, επεκτείνοντας το delivery σε οτιδήποτε χρειάζεται να φτάσει γρήγορα από το Α στο Β.
Η καμπάνια χτίζει ακριβώς πάνω σε αυτή την ανατροπή: παίρνει τα πιο αναγνωρίσιμα packagings της Wolt και τους αλλάζει περιεχόμενο. Με αυτό το δημιουργικό twist, η καμπάνια συνδέει άμεσα το γνώριμο σύμπαν της Wolt με τη νέα υπηρεσία, μετατρέποντας ένα everyday insight σε ένα απλό, σαφές μήνυμα.
Την καμπάνια υπογράφει η The Weekend Agency, σε παραγωγή Popcorn, σκηνοθεσία Βαγγέλη Μαρτίνου και sound design από την Mixer.
Συντελεστές:
Wolt:
Εύα Κοντογιαννοπούλου, Regional Brand Marketing Manager
Νίκος Μπουγιούκας, Marketing Lead, Wolt Greece
Τίνα Κούκουνα, Marketing Manager Greece
The Weekend Agency:
Εύα Κακουλίδη, Head of Creative
Κώστας Σερκίζης, Creative Director
Πόπη Δημάκου, Creative Director
Μυρτώ Κωνσταντινίδου, Art Director
Μέλπω Γκόφα, Head of Strategy
Λένα Κακούρη, Business Development Director
Ελεάνα Hodgins, Account Supervisor
Popcorn:
Γρηγόρης Σαράντης, Producer
Βαγγέλης Μαρτίνος, Director
Δημήτρης Λαμπρίδης, DOP
Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, Editor
Παναγιώτης Θεοχάρης, Post production
Mixer Productions, Sound design