Για τη νέα υπηρεσία Wolt Πακέτα

Μέχρι σήμερα, με τη Wolt είχαμε εκπαιδευτεί σε βασικές παραδοχές: τα burger boxes έχουν burgers, τα κουτιά πίτσας έχουν πίτσες, οι σακούλες έχουν ψώνια.

Μέχρι που ήρθε η νέα υπηρεσία Wolt Πακέτα, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να στείλει ή να παραλάβει δέματα εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, απευθείας μέσα από την εφαρμογή.

Τώρα, ένα burger box ανοίγει και αντί για το μεσημεριανό αποκαλύπτει τα κλειδιά που ξέχασες. Ένα κουτί από ψητοπωλείο με το βραδινό σου, έχει πάλι το βραδινό σου, αλλά σε τάπερ με γεμιστά που σου έστειλε η μαμά. Μια σακούλα με ψώνια δεν έχει ψώνια, αλλά μια μπλούζα. Γιατί πλέον, το θέμα δεν είναι τι κουτί βλέπεις. Είναι τι μπορεί να έχει μέσα. Τι μπορείς να στείλεις, τι μπορείς να λάβεις ή τι μπορείς να στείλεις να σου φέρουν, ακόμα κι από ένα locker, επεκτείνοντας το delivery σε οτιδήποτε χρειάζεται να φτάσει γρήγορα από το Α στο Β.

Η καμπάνια χτίζει ακριβώς πάνω σε αυτή την ανατροπή: παίρνει τα πιο αναγνωρίσιμα packagings της Wolt και τους αλλάζει περιεχόμενο. Με αυτό το δημιουργικό twist, η καμπάνια συνδέει άμεσα το γνώριμο σύμπαν της Wolt με τη νέα υπηρεσία, μετατρέποντας ένα everyday insight σε ένα απλό, σαφές μήνυμα.

Την καμπάνια υπογράφει η The Weekend Agency, σε παραγωγή Popcorn, σκηνοθεσία Βαγγέλη Μαρτίνου και sound design από την Mixer.

Συντελεστές:

Wolt:

Εύα Κοντογιαννοπούλου, Regional Brand Marketing Manager

Νίκος Μπουγιούκας, Marketing Lead, Wolt Greece

Τίνα Κούκουνα, Marketing Manager Greece

The Weekend Agency:

Εύα Κακουλίδη, Head of Creative

Κώστας Σερκίζης, Creative Director

Πόπη Δημάκου, Creative Director

Μυρτώ Κωνσταντινίδου, Art Director

Μέλπω Γκόφα, Head of Strategy

Λένα Κακούρη, Business Development Director

Ελεάνα Hodgins, Account Supervisor

Popcorn:

Γρηγόρης Σαράντης, Producer

Βαγγέλης Μαρτίνος, Director

Δημήτρης Λαμπρίδης, DOP

Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, Editor

Παναγιώτης Θεοχάρης, Post production

Mixer Productions, Sound design