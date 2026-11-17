Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

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Τι κάνει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπροστά από δύο McDonald’s Crew Members; Παρουσιάζει τα δύο νέα Signature Collection Burgers στη νέα καμπάνια της Leo, του Publicis Groupe Greece, για τα McDonald’s!

Για την καμπάνια χρησιμοποιήθηκαν:

2 witty radio spots

Delicious in-store υλικά

Indulging digital υλικά

Μία γερή δόση Social Media

και 1 ταινία

σε παραγωγή Takes2 Productions και σκηνοθεσία Δάφνης Σαμαρά!

Αυτή είναι η συνταγή που σέρβιρε στο κοινό μια 360 Campaign των McDonald’s γεμάτη με μυστήριο, διερευνητικές ματιές, χιούμορ και indulging foodshots.



Δείτε την ταινία εδώ: