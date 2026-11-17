Τι κάνει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπροστά από δύο McDonald’s Crew Members; Παρουσιάζει τα δύο νέα Signature Collection Burgers στη νέα καμπάνια της Leo, του Publicis Groupe Greece, για τα McDonald’s!
Για την καμπάνια χρησιμοποιήθηκαν:
2 witty radio spots
Delicious in-store υλικά
Indulging digital υλικά
Μία γερή δόση Social Media
και 1 ταινία
σε παραγωγή Takes2 Productions και σκηνοθεσία Δάφνης Σαμαρά!
Αυτή είναι η συνταγή που σέρβιρε στο κοινό μια 360 Campaign των McDonald’s γεμάτη με μυστήριο, διερευνητικές ματιές, χιούμορ και indulging foodshots.
Δείτε την ταινία εδώ: