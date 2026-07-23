«Μαγειρέψτε με περισσότερες δυνατότητες»

Η Unilever Food Solutions παρουσιάζει τη νέα καμπάνια της Knorr Professional, με τίτλο «Μαγειρέψτε με περισσότερες δυνατότητες», με στόχο να υποστηρίξει τους επαγγελματίες της εστίασης στις καθημερινές προκλήσεις της σύγχρονης κουζίνας. Μέσα από τα προϊόντα της, η Knorr Professional προσφέρει στους επαγγελματίες chefs τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να απλοποιούν τις διαδικασίες τους, να εξοικονομούν χρόνο και να δημιουργούν με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες της επαγγελματικής κουζίνας, η καμπάνια παρουσιάζει πρακτικές τεχνικές και εφαρμογές των προϊόντων Knorr Professional που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας, διασφαλίζοντας σταθερό γευστικό αποτέλεσμα, καλύτερη διαχείριση του κόστους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών videos, οι Ambassadors της Knorr Professional και chefs Αλέξης Ζόπας, Δημήτρης Κονταράτος και Θωμάς Μάτσας, μοιράζονται την τεχνογνωσία τους, δείχνοντας στην πράξη χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε κάθε επαγγελματική κουζίνα.

Η Μιχαέλα Καρπούζη, Head of Marketing της Unilever Food Solutions Greece, δήλωσε: «Στην Unilever Food Solutions σχεδιάζουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης. Με την καμπάνια "Μαγειρέψτε με περισσότερες δυνατότητες" θέλουμε να τους προσφέρουμε πρακτική γνώση, έμπνευση και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην καθημερινή λειτουργία της κουζίνας τους. Μαζί με τους Ambassadors της Knorr Professional, δημιουργήσαμε περιεχόμενο που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε εφαρμόσιμες λύσεις, βοηθώντας κάθε chef να δημιουργεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευελιξία».

Την καμπάνια συμπληρώνει το νέο Recipe Book, το οποίο περιλαμβάνει 18 signature συνταγές, ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες της εστίασης. Αξιοποιώντας τις λύσεις της Knorr Professional, το Recipe Book συγκεντρώνει σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο έμπνευσης για κάθε επαγγελματία chef.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της καμπάνιας.