Για τη συμμετοχή των κοριτσιών στα αθλήματα

Τα σημερινά πρότυπα ομορφιάς που έχουν τα κορίτσια επηρεάζουν και τη συμμετοχή τους στα αθλήματα, καθώς σύμφωνα με έρευνες, 1 στα 2 κορίτσια εγκαταλείπει τον αθλητισμό επειδή εξαιτίας του δεν νιώθει άνετα με την εμφάνιση και το σώμα του.

Το Dove, ως υπερήφανος υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, θέλησε να φέρει το πρόβλημα στο προσκήνιο και να δείξει στα κορίτσια την αληθινή ομορφιά του αθλητισμού.

Η καμπάνια από την Ogilvy, χρησιμοποιώντας τις αληθινές αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας και αληθινά πλάνα αγώνων, μας δείχνει πόσο όμορφες είναι με έναν απροσδόκητο τρόπο: χρησιμοποιώντας τις πιο «τσαλακωμένες εκφράσεις» που προκύπτουν στις αγωνιστικές στιγμές όλων των αθλητών.

Παράλληλα, τις εικόνες αυτές συνοδεύει το διαχρονικό, iconic τραγούδι «Pretty Woman» σε όλη την επικοινωνία, και λειτουργεί ως ορόσημο στο να επαναπροσδιορίσουμε την εικόνα που έχουμε για την ομορφιά.

Το πάθος, η δύναμη, η περηφάνια, η ευαισθησία και όλα τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές και κατακτήσεις, εκφράζονται ως ομορφιά στην ταινία, μέσα από μεγάλες αθλήτριες για έναν ακόμα μεγαλύτερο σκοπό: να κρατήσουμε τα κορίτσια στα σπορ.

Την επανεκτέλεση του κομματιού ανέλαβε και επιμελήθηκε η Music For Ads.

Η καμπάνια προβάλλεται σε Digital μέσα και στα Social Media.