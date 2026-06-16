Καμπάνια για τα 15 χρόνια του site

«Πόσο εύκολα μπορεί να κατασκευαστεί μια ψεύτικη είδηση; Όσο και ένα τηλεφώνημα», σύμφωνα με το νέα ταινία που δημιούργησε η Choose για τα 15 χρόνια του iefimerida.

Η Choose ανέλαβε τον συντονισμό και την δημιουργική ιδέα της επετειακής καμπάνιας με στόχο να αναδείξει κάτι μεγαλύτερο από το σημαντικό ορόσημο, την αξία της αλήθειας σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, fake news και τεχνητής νοημοσύνης.

«Αντί για ανασκόπηση των τελευταίων 15 χρόνων, δημιουργήσαμε ένα statement για το σήμερα και το αύριο της ενημέρωσης. Μια ταινία που αναδεικνύει πόσα εύκολα η πραγματικότητα μπορεί να διαστρεβλωθεί και πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη στην έγκυρη δημοσιογραφία», αναφέρει σχετικά η Choose. Η καμπάνια αναπτύσσεται στα social media.