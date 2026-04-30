Με αφετηρία την καμπάνια «Εννοείται baby!».

Η Cicero και οι Σαλάτες Βεζύρογλου ξεκινούν μια νέα δημιουργική συνεργασία, με αφετηρία την καμπάνια «Εννοείται baby!».

Η καμπάνια αναδεικνύει την περιοχή που η Βεζύρογλου κάνει δική της: τα ολόκληρα, τρυφερά baby φύλλα, τώρα και πλυμένα. Με κεντρικό μήνυμα «Όταν λέμε baby, εννοούμε baby!», το οποίο αξιοποιεί χιούμορ, αναγνωρίσιμες καθημερινές καταστάσεις και οικεία πρόσωπα, για να δείξει με απολαυστικό τρόπο ότι μια πλυμένη σαλάτα Βεζύρογλου πρωταγωνιστεί σε όλες τις στιγμές γύρω από ένα τραπέζι — ακόμα και στις πιο… άβολες.

Η επικοινωνία αναπτύσσεται σε τηλεόραση, outdoor και digital.