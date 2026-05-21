Ανάλυση και τη στρατηγική αξιοποίηση των 1st party δεδομένων της.

Η Core Innovations, μέλος του ομίλου Motor Oil, ανέθεσε στην Ogilvy One την ανάλυση και τη στρατηγική αξιοποίηση των 1st party δεδομένων της. Κεντρικός στόχος της νέας αυτής σύμπραξης είναι η ουσιαστική ενίσχυση του customer engagement, καθώς και η αύξηση της πιστότητας των πελατών μέσω στοχευμένων και προσωποποιημένων CRM επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ogilvy One αναλαμβάνει την σε βάθος ανάλυση και την τμηματοποίηση (segmentation) της πελατειακής βάσης της Core Innovations αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και σύγχρονες τεχνικές Machine Learning.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής CRM & Data. Σκοπός είναι η δημιουργία εξατομικευμένων επικοινωνιών που δεν αποτελούν απλώς προωθητικές ενέργειες, αλλά προσφέρουν ουσιαστική αξία τόσο για τον τελικό καταναλωτή όσο και για την ίδια τη μάρκα, αναβαθμίζοντας την συνολική εμπειρία του πελάτη.

H Ogilvy One εξειδικεύεται στο Relationship Design, δηλαδή στο να βοηθά τα brands να χτίζουν σχέσεις με τους πελάτες τους μέσω της χρήσης data. Παντρεύοντας τα δεδομένα με την τεχνολογία και την δημιουργικότητα καταφέρνει να επιτυγχάνει customer loyalty, advocacy και business results.