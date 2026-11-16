Για το λανσάρισμα του συμπληρώματος διατροφής Vitamins De Ce

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Στον «αέρα» είναι η νέα καμπάνια της Medichrom - Farmellas για το λανσάρισμα του συμπληρώματος διατροφής Vitamins De Ce.

«Χρειάζεσαι τόνωση και ενέργεια; Χρειάζεσαι βιταμίνη D, χρειάζεσαι βιταμίνη C, άρα χρειάζεσαι το De Ce, με βιταμίνες D3, C και ψευδάργυρο, για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και λιγότερα κρυολογήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σποτ.

Η καμπάνια, με το tagline «Βιταμίνες De Ce και έχεις ό,τι χρειάζεσαι!», αναπτύσσεται τηλεοπτικά και προσεχώς στα social media. Το δημιουργικό και την παραγωγή του σποτ επιμελήθηκε εσωτερικά η Medichrom - Farmellas.