Κάθε φορέας του Δημοσίου οφείλει να δημοσιοποιεί τις δαπάνες του για διαφήμιση, ανεξαρτήτως ποσού, πριν τις πραγματοποιήσει και απολογιστικά σε ετήσια βάση.

Έτσι όπως είχε γράψει το advertising.gr στις 10 Νοεμβρίου, νέες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας στην κρατική διαφήμιση θέτει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενόψει του 2027, με εγκύκλιο (ΑΠ Ε/4966/6-11- 2026) που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κιρμικίρογλου. Κάθε φορέας του Δημοσίου οφείλει να δημοσιοποιεί τις δαπάνες του για διαφήμιση, ανεξαρτήτως ποσού, πριν τις πραγματοποιήσει και απολογιστικά σε ετήσια βάση. Ο πολίτης μπορεί έτσι να βλέπει ποιος φορέας πλήρωσε, ποιο μέσο και πόσα, τονίζεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Η διπλή αυτή δημοσιοποίηση προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν. 5253/2025, σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1083), και αφορά όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. Πριν από κάθε δαπάνη για διαφήμιση σε έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ιστοσελίδες και επιγραμμικές πλατφόρμες, ο φορέας αναρτά στην ιστοσελίδα του το αντικείμενο της δαπάνης, τη διαδικασία ανάθεσης και το προϋπολογιζόμενο ποσό. Το έτος που ακολουθεί την υλοποίηση, ο φορέας δημοσιοποιεί, στην ιστοσελίδα του και στο πληροφοριακό σύστημα e-Pasithea της ΓΓΕΕ, τι δαπάνησε και πόσα έλαβε κάθε μέσο ενημέρωσης ή πλατφόρμα. Φορείς που δεν έχουν ακόμη κωδικό πρόσβασης στο e-Pasithea και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες οφείλουν να εγγραφούν.

Για το 2027, οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να υποβάλουν στη ΓΓΕΕ προς έγκριση, μέσω του e-Pasithea, κάθε πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής με προϋπολογισμό άνω των 30.000 ευρώ. Χωρίς την έγκριση αυτή κανένα πρόγραμμα δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται. Όσοι φορείς έχουν εγκεκριμένο πρόγραμμα το 2026 υποχρεούνται να αναρτήσουν τις απολογιστικές καταστάσεις και την έκθεση απολογισμού τους έως τις 31 Μαρτίου 2027, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Σε κάθε πρόγραμμα, τα περιφερειακά έντυπα, ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθμοί λαμβάνουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής δαπάνης, ανά κατηγορία μέσου. Ο φορέας που δεν τηρεί το ποσοστό οφείλει να διαθέσει μέσα στο επόμενο έτος το υπόλοιπο ποσό στην κατηγορία περιφερειακών μέσων για την οποία δεν τηρήθηκε το ποσοστό, διαφορετικά του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό αυτό.

Τέλος, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι οι καταχωρίσεις του Δημοσίου γίνονται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης, μόνο σε έντυπα και ιστοσελίδες που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (ΜΕΤ) και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ) της ΓΓΕΕ. Οι κατάλογοι των πιστοποιημένων μέσων είναι δημόσιοι και αναρτημένοι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας.