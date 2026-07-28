Σαφείς κανόνες για κτίρια, βιτρίνες, drones και περίπτερα

Παράλληλα με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που ψηφίστηκε πρόσφατα ενισχύοντας την οικονομική αυτοτέλεια και τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νέα ΚΥΑ για την υπαίθρια διαφήμιση η οποία εκδόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Πολιτισμού. Η αυστηροποίηση του πλαισίου και η καταπολέμηση της αυθαίρετης διαφημιστικής προβολής σε ιδιωτικούς χώρους ενισχύουν περαιτέρω τα δημοτικά έσοδα, θωρακίζοντας παράλληλα τη νόμιμη και οργανωμένη υπαίθρια διαφήμιση.

Ειδικότερα, η νέα ΚΥΑ 39895/2026 (ΦΕΚ Β’ 4418/17.07.2026), η οποία επικαιροποιεί το κανονιστικό πλαίσιο του 2020, διαμορφώνει πιο σύγχρονο και σαφές πλαίσιο για την υπαίθρια διαφήμιση, προσαρμόζοντάς το στις νέες τεχνολογίες προβολής, και ενισχύοντας την προστασία του δημόσιου και αστικού χώρου. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος των Δήμων στον σχεδιασμό, τη δημοπράτηση και τον έλεγχο των νόμιμων χώρων υπαίθριας διαφήμισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κτίρια και την προστασία του αστικού ιστού με τη νέα ρύθμιση να επιχειρεί να κλείσει «παράθυρα» που είχαν δημιουργηθεί στην πράξη από την εμφάνιση νέων και ολοένα πιο σύνθετων μορφών διαφημιστικής προβολής. Η απαγόρευση της διαφημιστικής προβολής στις όψεις και τις προσόψεις των κτιρίων, καθώς και περιμετρικά αυτών, η οποία προβλεπόταν ήδη από το προϊσχύον καθεστώς, αποσαφηνίζεται και εμπλουτίζεται με το άρθρο 1 παρ. 4 περ. ιγ΄ και ιε΄ της νέας ΚΥΑ, ώστε να καταλαμβάνει με σαφήνεια και τις σύγχρονες μορφές και τεχνολογίες προβολής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των κτιρίων και του αστικού τοπίου και περιορίζονται περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών ή έμμεσης παράκαμψης των σχετικών απαγορεύσεων.

Σαφέστερο γίνεται και το πλαίσιο για τις βιτρίνες των καταστημάτων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 περ. Δ, η διαφημιστική προβολή επιτρέπεται μόνο σε βιτρίνες ισογείου και αποκλειστικά όταν αφορά προϊόντα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Κανόνες εισάγονται και για τα drone shows. Η διαφημιστική προβολή μέσω φωτεινών ή φωτιζόμενων εναέριων μέσων απαγορεύεται, με την ΚΥΑ να διατηρεί εξαίρεση για εορταστικές εκδηλώσεις (άρθρο 1 παρ. 4 περ. ιστ΄), πρόβλεψη που επιτρέπει τη χρήση τους στο πλαίσιο οργανωμένων εορτασμών, δηλαδή εθνικών επετείων και επίσημων αργιών.

Αυστηρότερο γίνεται και το καθεστώς στα περίπτερα, με στόχο να μπει τάξη σε ένα πεδίο όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ανομοιομορφία ως προς τις μορφές και τις επιφάνειες διαφημιστικής προβολής. Το άρθρο 4 οριοθετεί τις επιτρεπόμενες διαφημιστικές επιφάνειες και αποκλείει, μεταξύ άλλων, ψηφιακές προβολές επί των προστεγασμάτων, διαφημιστικές κατασκευές περιμετρικά, εξωτερικά και εσωτερικά της βάσης του περιπτέρου, καθώς και τη μετατροπή βοηθητικού εξοπλισμού σε διαφημιστική επιφάνεια.

Αντίστοιχα ενισχύεται η προστασία και η οργανωμένη χρήση του δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου. Η νέα ΚΥΑ αποκλείει ρητά την τοποθέτηση μη θεσμοθετημένων διαφημιστικών κατασκευών, προσωρινών ή μόνιμων, σε οδούς, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, διατηρείται η αυξημένη προστασία πάρκων και αλσών, ενώ η αξιοποίηση των χώρων όπου επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση οργανώνεται μέσα από θεσμοθετημένα πλαίσια, συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαγωνιστικές διαδικασίες των Δήμων, ενισχύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και προστασία του αστικού περιβάλλοντος.

Η νέα ΚΥΑ επιχειρεί έτσι να βάλει καθαρούς κανόνες σε ένα πεδίο που έχει μεταβληθεί σημαντικά λόγω της τεχνολογίας, διαχωρίζοντας σαφέστερα τη νόμιμη και οργανωμένη υπαίθρια διαφήμιση από αυθαίρετες μορφές προβολής. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας στους Δήμους σαφέστερα εργαλεία για την οργάνωση της υπαίθριας διαφήμισης και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, με στόχο ένα πιο οργανωμένο, λειτουργικό και αισθητικά προστατευμένο αστικό περιβάλλον.