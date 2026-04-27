Το Netflix πρόκειται να ορίσει την Dentsu ως βασικό media agency (agency of record) για την περιοχή EMEA, μετά από spec απέναντι στους ανταγωνιστές WPP και Omnicom. Η Dentsu συνεργάζεται ήδη με το Netflix στη Βρετανία από το 2023, με το λογαριασμό αξίας 191 εκατ. δολαρίων για το 2025, σύμφωνα με τη COMvergence, να διαχειρίζεται η iProspect. Η πρόταση για την περιοχή EMEA ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών agencies της Dentsu, με επικεφαλής τις Carat και iProspect. Πλέον, η διευρυμένη συνεργασία θα καλύπτει 22 αγορές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, περιοχές όπου το Netflix επεκτείνει την παρουσία του μέσω στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων.

Πέρυσι, υπέγραψε συμφωνία streaming περιεχομένου με τον κορυφαίο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1, ενώ προχώρησε και σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό όμιλο MBC στη Μέση Ανατολή για συνδυαστική προσφορά συνδρομής. Επίσης, δεσμεύτηκε να επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην Ισπανία έως το 2028, ενισχύοντας την παραγωγή ισπανικών ταινιών και σειρών. Το Netflix, η Dentsu και η Omnicom αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον ορισμό media agency για την περιοχή EMEA όταν ρωτήθηκαν από το Campaign UK.