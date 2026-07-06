Προβολή ακτινιδίου και χαλουμιού

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H DK Advertising αναδείχθηκε ανάδοχος σε διαγωνισμό που έτρεξε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου (ΑΣ Νέστος) και για λογαριασμό του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός είχε αντικείμενο την προώθηση ακτινιδίου από την Ελλάδα και χαλουμιού ΠΟΠ από την Κύπρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νότιο Κορέα. Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας 36 μηνών και εκτιμώμενης αξίας 3,1 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων, ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης, εργαλείων επικοινωνίας, εκδηλώσεων και προώθησης σε σημεία πώλησης