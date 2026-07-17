Ολοκληρώθηκε το spec

Την BBDO επέλεξε η NN Hellas, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Business Today και του advertising.gr, για την ανάθεση του διαφημιστικού της λογαριασμού μετά από σχετικό spec.

Όπως έχετε διαβάσει στο advertising.gr και το Βusiness Today από τις αρχές Απριλίου, η ασφαλιστική εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία spec όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με την The Newtons Laboratory, η οποία ανέλαβε τον λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής όσον αφορά το δημιουργικό.

Η Τhe Newtons Laboratory αποτελεί τον συνεργάτη επικοινωνίας της Τράπεζας Πειραιώς, που εξαγόρασε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι περίπου 0,6 δις ευρώ, στο τέλος του Νοεμβρίου του 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαφημιστική εταιρεία ανέλαβε και το τμήμα του λογαριασμού, που αφορά την Εθνική Ασφαλιστική και η συνεργασία που είχε με την NN Hellas δεν μπορούσε να συνεχιστεί.