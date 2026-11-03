Ποιες είναι οι πέντε εταιρείες που συμμετέχουν και διεκδικούν τον λογαριασμό της νέας εταιρείας που δημιουργείται από την συνένωση των δυο σχημάτων

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Business Today, spec για τον νέο πάροχο ενέργειας, που θα προκύψει από την συνένωση των εταιρειών nrg και ΗΡΩΝ, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη.

Σύμφωνα, πάντα, με πληροφορίες στην διαδικασία συμμετέχουν οι Frank & Fame και Soho Square Athens, που χειρίζονται τους λογαριασμούς των nrg και Ήρων αντίστοιχα αλλά και oι Cream, Solid Havas και 4 Wise Monkeys. Όπως όλα δείχνουν ο ανάδοχος θα αναλάβει την καμπάνια λανσαρίσματος της νέας εταιρείας αλλά όχι και την ονοματοδοσία, την εταιρική ταυτότητα και το branding της, που όπως φαίνεται έχουν ήδη αποφασισθεί και υλοποιηθεί.

Σημειώνεται πως η συμφωνία μεταξύ Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη συνένωση των δραστηριοτήτων των nrg και ΗΡΩΝ, μέσω της δημιουργίας της UtilityCo, στην οποία οι δύο όμιλοι θα συμμετέχουν ισότιμα (50%-50%) βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Η συναλλαγή, που έχει ήδη λάβει το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να δημιουργήσει έναν ισχυρό, καθετοποιημένο ενεργειακό παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Με βάση στοιχεία του 2024, το νέο σχήμα θα διαθέτει συνολική πελατειακή βάση περίπου 550.000 πελατών, εκ των οποίων 488.000 στην ηλεκτρική ενέργεια, με πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς περίπου 17%. Στο φυσικό αέριο, η συνδυασμένη πελατειακή βάση φτάνει τους 61.000 πελάτες, με μερίδιο περίπου 11%.