Με αφορμή τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Kalshi, η οποία έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA.

Ο κόσμος του NBA γνωρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη. Όσοι όμως τον ακολουθούν στα social media έχουν δει και μια διαφορετική, πιο αυθόρμητη και χιουμοριστική πλευρά του. Αυτήν ακριβώς την εκδοχή του «Greek Freak» επιστράτευσε η Kalshi στη νέα της διαφημιστική καμπάνια, η οποία έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA.

Στο σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ο Έλληνας σούπερ σταρ αφήνει για λίγο τα παρκέ και μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο Τζον Τραβόλτα, εμπνευσμένο από τη θρυλική ταινία «Grease». Ο Αντετοκούνμπο χορεύει, τραγουδά, μοιράζει φιλιά και φυσικά δεν παραλείπει να προσφέρει και μερικά εντυπωσιακά καρφώματα, σε ένα διαφημιστικό που απέχει αρκετά από τις συνηθισμένες αθλητικές παραγωγές.

Από το πλευρό του δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αδέλφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο, τα οποία κάνουν τη δική τους εμφάνιση στο σποτ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη οικογενειακή χημεία και χιούμορ στο αποτέλεσμα.

Η διαφήμιση προωθεί την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει επενδύσει, συνδυάζοντας με έξυπνο τρόπο το προσωπικό του brand με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

«Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να δημιουργούμε πράγματα που ο κόσμος πραγματικά απολαμβάνει. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν σπριντ για να υλοποιηθεί σε λιγότερο από έναν μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μάς έδωσε την ευκαιρία να φτιάξουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και η Kalshi θα μπορούσαν να δημιουργήσουν», δήλωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Κίτον Ίνγκλις.