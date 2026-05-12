Αναλαμβάνει Group Creative Director

Το Publicis Groupe ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Γαρεφαλάκη στη θέση του Group Creative Director, ενισχύοντας περαιτέρω τη δημιουργική του ομάδα και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επένδυση του Ομίλου στη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη κορυφαίου creative προϊόντος.

Μετά την πρόσφατη ένταξη της Αγγελικής Κορνελάτου ως Executive Creative Director, η προσθήκη του Γιώργου Γαρεφαλάκη σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημιουργικού δυναμικού του Publicis Groupe στην Ελλάδα. Οι δύο αυτές κινήσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Ομίλου σε μια ακόμη πιο δυνατή δημιουργική παρουσία, με δουλειές που συνδυάζουν στρατηγική σκέψη, πολιτισμική συνάφεια και υψηλή δημιουργική ποιότητα.

Ο Γιώργος Γαρεφαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά brands και δημιουργικές ομάδες, ενώ έχει ξεχωρίσει για τη φρέσκια ματιά και τη στρατηγική προσέγγιση στη δουλειά του, καθώς και την ικανότητά του να δημιουργεί ιδέες με πραγματικό impact.

Μέσα από τον νέο του ρόλο, θα συνεργάζεται στενά με τις δημιουργικές ομάδες του Publicis Groupe, στο πλαίσιο της νέας δημιουργικής δομής του Ομίλου με επικεφαλής την Αγγελική Κορνελάτου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του creative προϊόντος και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων καμπανιών για τους πελάτες του, μέσα από την ενοποιημένη προσέγγιση Power of One.

Το Power of One αποτελεί τη μεθοδολογία του Publicis Groupe που ενοποιεί Communication, Media, Data και Technology σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις με ενιαία στρατηγική και συνεκτική δημιουργική κατεύθυνση.

Το Publicis Groupe συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικότητας στην ελληνική αγορά.