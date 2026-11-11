Η συνεργασία αφορά το σύνολο του λογαριασμού Media με άξονα τη μεθοδολογία Response Optimisation Strategy

Η Max Greece διευρύνει τις συνεργασίες της με την ανάληψη του συνόλου του λογαριασμού Media της Poltronesofà για την ελληνική αγορά. Ο ιταλικός όμιλος, είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως στην εξειδίκευση σε καναπέδες και πολυθρόνες με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην Ευρώπη, εμπιστεύθηκε στη Max Greece το λανσάρισμα του δικτύου του στην Ελλάδα.

Η συνεργασία βασίζεται στη μεθοδολογία Response Optimisation Strategy της Max Greece, η οποία θέτει την ανταπόκριση του καταναλωτή στο επίκεντρο της στρατηγικής media. Στόχος είναι η αποτελεσματική εισαγωγή της Poltronesofà στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την αναγνωρισιμότητας με την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και την επισκεψιμότητας στο δίκτυο καταστημάτων. Η Poltronesofà άνοιξε τον Ιούνιο το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα, ενώ στο πλάνο της περιλαμβάνονται και νέα σημεία σε Αττική και μεγάλες πόλεις.

Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της καμπάνιας στα Μέσα, η Max Greece επιδιώκει τη βέλτιστη αξιοποίηση της διαφημιστικής επένδυσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του brand στην Ελλάδα.

«Το λανσάρισμα ενός διεθνούς brand σε μια νέα αγορά απαιτεί σαφή στρατηγική και μετρήσιμη σύνδεση της καμπάνιας με τους επιχειρηματικούς στόχους. Η εμπιστοσύνη της Poltronesofà μάς δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία Response Optimisation Strategy από το πρώτο βήμα της παρουσίας της στην Ελλάδα, με στόχο να μετατρέψουμε τη διαφημιστική επένδυση σε ουσιαστική ανάπτυξη», δήλωσε ο Χάρης Λαούδης, CEO της Max Greece.