Επιστρέφει στην Publicis Groupe

Ο Javier Campopiano επιστρέφει στην Publicis Groupe, αναλαμβάνοντας τη νεοσύστατη θέση του Chief Creative Officer (CCO) για τη Leo στις περιοχές της Αμερικής και της Ιβηρικής. Ο πρώην Global CCO της Omnicom Advertising και της McCann Worldgroup θα αναφέρεται στους Agathe Bousquet και Marco Venturelli, παγκόσμιους συνδιευθύνοντες συμβούλους της Leo Constellation, του δικτύου που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση των Leo Burnett και Publicis Worldwide.

Στον νέο του ρόλο, ο Campopiano θα συνεργάζεται στενά με τις ηγετικές ομάδες των αγορών της περιοχής, επιβλέποντας το δημιουργικό έργο για διεθνείς και περιφερειακούς πελάτες, ενώ θα συμβάλλει στην προσέλκυση και ανάπτυξη κορυφαίων δημιουργικών ταλέντων. Οι Bousquet και Venturelli χαρακτήρισαν τον Javier έναν από τους πιο σεβαστούς δημιουργικούς ηγέτες του κλάδου, τονίζοντας ότι η ικανότητά του να συνδυάζει δημιουργικότητα, ανθρώπινη προσέγγιση και επιχειρηματικό αντίκτυπο, τον καθιστά ιδανικό για το ρόλο. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή του, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε μια φάση της καριέρας του όπου επιθυμεί να είναι πιο κοντά τόσο στη δημιουργική δουλειά όσο και στους ανθρώπους που εκτιμά επαγγελματικά και προσωπικά.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί και την επανένταξή του στην Publicis, όπου είχε διατελέσει CCO της Saatchi & Saatchi στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βραβευμένη καμπάνια «It’s a Tide Ad» για το Super Bowl. Ο CEO της Publicis Groupe, Arthur Sadoun, υπογράμμισε ότι η επιστροφή του Javier αποδεικνύει τη δέσμευση του ομίλου να επενδύει στα καλύτερα δημιουργικά ταλέντα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες του.