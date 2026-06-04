Δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας

Διαγωνισμό για το έργο «Δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας για τις εμβληματικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025» προκήρυξε ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία.

Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας 8 μηνών και εκτιμώμενης αξίας 1,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1612903 ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχές μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 13:00.

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», «Agency for Quality Assurance in Health S.A.» (AQAH S.A.) τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Αποστολή του ΟΔΙΠΥ ΑΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προκύψει τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.