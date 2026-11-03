Το έργο περιλαμβάνει digital platform, accelerator, mentoring, δράσεις εξωστρέφειας, PR, advertising και παραγωγή διαφημιστικού υλικού

Σε ανοικτό διαγωνισμό ύψους 6,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 7,688 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ 24%, προχωρά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος FinTech στην Ελλάδα». Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επιχειρησιακή υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με υπηρεσίες που εκτείνονται από το business readiness και το mentoring έως την επικοινωνία και τη διασύνδεση με επενδυτές.

Το έργο οργανώνεται σε πέντε Πακέτα Εργασίας. Το πρώτο αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρησιακή προετοιμασία, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας και structured advisory υπηρεσίες για την ωρίμανση επιχειρηματικών μοντέλων και το go-to-market.

Το τρίτο Πακέτο Εργασίας προβλέπει accelerator cohorts, mentoring, workshops και masterclasses, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης της εξέλιξης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά επικοινωνίας έχει το ΠΕ4 «Εξωστρέφεια & χρηματοδοτική διασύνδεση», το οποίο περιλαμβάνει δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, διοργάνωση εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις και στοχευμένες ενέργειες σύνδεσης των επιχειρήσεων με επενδυτικά σχήματα και πηγές χρηματοδότησης.

Στα παραδοτέα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες διαφήμισης και marketing, PR consulting, προώθηση, παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, advertising campaign services, διαχείριση διαφημίσεων και web design. Η προκήρυξη, ωστόσο, δεν δίνει ξεχωριστό budget για το επικοινωνιακό σκέλος.

Το πέμπτο Πακέτο Εργασίας αφορά νομικές υπηρεσίες και κανονιστική συμμόρφωση, με αντικείμενα όπως GDPR, AML/KYC, συμβατικά πλαίσια και πνευματική ιδιοκτησία.

Η ανάθεση αφορά το έργο ως ενιαίο σύνολο, με εκτιμώμενη αξία 6,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026 στις 14:00