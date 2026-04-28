Έπειτα από 30 χρόνια

Η Patou Nuytemans αποχωρεί από την Ogilvy και τη θέση της CEO για την περιοχή EMEA, έπειτα από μια καριέρα 30 ετών. Η P. Nuytemans υπηρέτησε σε ηγετικούς ρόλους σε 35 αγορές και τρεις ηπείρους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της εταιρείας σε περιόδους μεγάλων αλλαγών στον κλάδο.

Ο Global CEO της Ogilvy, Laurent Ezekiel, εξήρε την ικανότητά της να προβλέπει το μέλλον και να υλοποιεί στρατηγικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη συνοχή του οργανισμού. Υπό την ηγεσία της, η εταιρεία εκσυγχρόνισε τις υπηρεσίες της, προσαρμοζόμενη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των social media.