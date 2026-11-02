Η «συνταγή» της Ogilvy για τη νέα καμπάνια της AB Βασιλόπουλος, που μας έκανε όλους να παραμιλάμε.

Η «μάχη» για το καλό φαγητό

Το «καλό φαγητό» είναι μια σημαντική επικοινωνιακή περιοχή, την οποία διεκδικούν πολλοί. Ανάμεσά τους και η ΑΒ Βασιλόπουλος. Που, φέτος, έψαχνε έναν ξεχωριστό τρόπο να μιλήσει για το καλό φαγητό, μέσω των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της.

Πώς μιλάς όμως για το καλό φαγητό, χωρίς να κάνεις άλλη μία καμπάνια για το καλό φαγητό;

Η κουβέντα ως μέρος της απόλαυσης

Στην Ελλάδα, δεν μας αρέσει μόνο να τρώμε καλά. Μας αρέσει εξίσου να μιλάμε για αυτό που τρώμε: να ανταλλάσσουμε συνταγές, να ανακαλύπτουμε καλές πρώτες ύλες, και να μοιραζόμαστε πού βρήκαμε κάτι νόστιμο και οικονομικό.

Αυτή η παρατήρηση έγινε το core truth της Ogilvy. Αντί για μία ακόμα επικοινωνία που εστιάζει αποκλειστικά σε προϊόντα, η ιδέα στράφηκε στην κουβέντα που γεννιέται γύρω από το καλό φαγητό: τις γεύσεις, μυρωδιές και αναμνήσεις που κάνουν κάθε τέτοια συζήτηση τόσο ζωντανή.

Δεν μιλάμε απλά… παραμιλάμε!

Το αποτέλεσμα; Μία καμπάνια με κεντρικό μήνυμα ότι το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Κυριολεκτικά.

Στους διαδρόμους των καταστημάτων ΑΒ, οι καθημερινές συζητήσεις παίρνουν μια απρόσμενη τροπή. Ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο μετατρέπεται σε ύμνο για τις αβγοφέτες. Ένα απολογητικό μήνυμα στη Μαίρη καταλήγει σε λαχτάρα για μια σαλάτα. Αρκεί μία «συνάντηση» με ένα προϊόν ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή για να κάνει κάποιον να παραμιλήσει, αφήνοντας τον συνομιλητή του να αναρωτιέται τι ακριβώς συνέβη.

Και η κουβέντα συνεχίζεται

H καμπάνια έφερε τα προϊόντα στο προσκήνιο, τονίζοντας την ποιότητα και τις χαμηλές τιμές τους, αναδεικνύοντας όμως και την αγάπη για το καλό φαγητό που χαρακτηρίζει την ΑΒ. Γιατί, τελικά, η μεγαλύτερη απόδειξη πως κάτι αξίζει, είναι το πόσο δεν μπορείς να αντισταθείς να μιλήσεις γι’ αυτό.

Τα παραμιλητά δεν περιορίστηκαν στους διαδρόμους των ΑΒ. Πέρασαν στις οθόνες μας στην τηλεόραση, σε outdoor και digital μέσα, με την Parasol στην παραγωγή, τον Μπάμπη Μακρίδη στη σκηνοθεσία και τη Musou Music Group στη μουσική επιμέλεια.