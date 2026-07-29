Η Leo ανεβαίνει στην πρώτη τριάδα

Η ενδιάμεση κατάταξη των δικτύων και των ομίλων για το 2026 δείχνει γνώριμους ηγέτες, αλλά και σημαντικές ανακατατάξεις στη διεκδίκηση των κορυφαίων θέσεων, με μεγάλες ανόδους για τη Leo Constellation και τη LePub. Η Ogilvy και η WPP διατηρούν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες της παγκόσμιας κατάταξης δημιουργικότητας στο πρώτο μισό του 2026, ωστόσο η εικόνα πίσω από τους πρωταγωνιστές αλλάζει γρήγορα.

Οι ενδιάμεσες κατατάξεις των δικτύων και των εταιρικών ομίλων αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δημοσίευσης των World Creative Rankings Mid-Year Leaderboards και ακολουθούν τις αντίστοιχες κατατάξεις για agencies και διαφημιζόμενους, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η Ogilvy παραμένει το κορυφαίο δίκτυο διαφημιστικών εταιρειών όσον αφορά την επιτυχία σε διεθνή βραβεία δημιουργικότητας, με τη VML να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η σημαντικότερη αλλαγή στην κορυφή αφορά τη Leo Constellation, η οποία ανέβηκε επτά θέσεις και βρέθηκε στην τρίτη θέση, ενώ η LePub ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, ανεβαίνοντας από την ένατη στην τέταρτη θέση.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η κατάταξη των εταιρικών ομίλων. Η WPP και η Omnicom συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις, όμως η Publicis Groupe και η Havas έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, ανεβαίνοντας στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι προσωρινές και αποτυπώνουν την πορεία της κούρσας των βραβείων μέχρι στιγμής μέσα στο 2026. Καθώς απομένουν ακόμη σημαντικές διοργανώσεις με δικαίωμα συμμετοχής, η τελική κατάταξη μπορεί να αλλάξει σημαντικά μέχρι την ολοκλήρωση των ετήσιων World Creative Rankings.

Η Ogilvy διατηρεί τη θέση του κορυφαίου δημιουργικού δικτύου που είχε κατακτήσει και στην πιο πρόσφατη ετήσια κατάταξη World Creative Rankings. Η επιτυχία της βασίζεται σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο βραβευμένων έργων. Η καμπάνια «Vaseline Verified» αποτέλεσε το πιο επιδραστικό έργο του δικτύου μέχρι στιγμής, αποσπώντας διακρίσεις στα The Drum Awards for Marketing, The One Show, Clios, D&AD και Cannes Lions. Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από έργα όπως τα «Dove R/Eal Reviews» για τη Dove, «Shades of Red» και «You Must Love Coke» για την Coca-Cola, καθώς και το «You Can’t Have Fries Without Heinz» για την Kraft Heinz. Οι επιτυχίες αυτές δείχνουν ότι η Ogilvy διαθέτει σταθερή παρουσία πέρα από μία μόνο μεγάλη καμπάνια.

Η VML διατηρεί επίσης τη θέση της στη δεύτερη θέση της ενδιάμεσης κατάταξης. Η πορεία της έχει ενισχυθεί από έργα όπως τα «Preserved Promos» για τη Ziploc, «Thanks for Coke-Creating» για την Coca-Cola και «Name This Oreo» για την Oreo. Παράλληλα, η αναγνώριση για τις καμπάνιες «KitKat Phone Break» και «The KitKat Heist» για την KitKat, καθώς και το «Game Guardian» για την Telefonica Movistar, πρόσθεσαν ακόμη μεγαλύτερο βάθος στην παρουσία της VML.

Η μεγαλύτερη άνοδος κοντά στην κορυφή ανήκει στη Leo Constellation, η οποία ανέβηκε από τη δέκατη στην τρίτη θέση. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο είχε η καμπάνια «Axa – Three Words» για την Axa Business Insurance, η οποία απέσπασε αναγνώριση σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις βραβείων. Παράλληλα, η καμπάνια «Pub Succession» για τη Heineken ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επίδοση της Leo, η οποία παρουσίασε δυνατή παρουσία σε διαφορετικούς πελάτες, αγορές και δημιουργικούς τομείς.

Η LePub ακολουθεί στην τέταρτη θέση, έχοντας ανέβει πέντε θέσεις από την ένατη. Η άνοδός της οφείλεται κυρίως στην καμπάνια «Gulf of Mexico (Bar)» για την Tecate, ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα της φετινής κατάταξης. Σημαντική συμβολή είχε επίσης η σειρά έργων για τη Heineken, όπως τα «Could Have Been a Heineken», «Pub Succession», «Starring Bars» και «Tocayos». Η TBWA ανέβηκε από την έβδομη στην πέμπτη θέση, με σημαντική συνεισφορά από τις καμπάνιες «No Project Without Drama» για τη Hornbach και «A Critter Carol» για την Apple. Η McCann παραμένει σταθερή στην έκτη θέση, με την καμπάνια «The Final Copy of Ilon Specht» για τη L’Oréal Paris να αποτελεί ένα από τα έργα που διαμόρφωσαν τη φετινή της επίδοση.

Η ενδιάμεση κατάταξη του 2026 αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός στον χώρο της δημιουργικότητας παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Παρότι οι παραδοσιακοί ηγέτες διατηρούν το προβάδισμά τους, νέες δυνάμεις κερδίζουν έδαφος και η τελική εικόνα της παγκόσμιας δημιουργικής βιομηχανίας αναμένεται να διαμορφωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.