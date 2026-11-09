Παρουσιάζοντας τη νέα σειρά μπισκότων και κέικ, Lacta Choco Bakes

Όταν η απόλαυση έχει προτεραιότητα, η πραγματικότητα μπορεί να περιμένει. Είτε πρόκειται για ένα σαλόνι που τρία μικρά παιδιά έχουν μετατρέψει σε αυτοσχέδιο κάστρο, είτε για έναν σκύλο που έχει «ανακαινίσει» το σπίτι, με τον δικό του τρόπο. Κάποιες μέρες, το χάος είναι αναπόφευκτο. Η απόλαυση, όμως, είναι επιλογή!

Η νέα καμπάνια της Ogilvy για λογαριασμό της Lacta, παρουσιάζει τα νέα Lacta Choco Bakes, μια σειρά προϊόντων που συνδυάζει τραγανά μπισκότα και αφράτα κέικ με τη μοναδική σοκολάτα γάλακτος Lacta. Και μαζί τους, δύο χιουμοριστικές ιστορίες της καθημερινότητας που μας θυμίζουν κάτι απλό: ότι πάντα αξίζει να κρατάμε λίγο χρόνο και για εμάς.

Γιατί με τα νέα Lacta Choco Bakes, κάθε μέρα «χωράει» μια στιγμή απόλαυσης που είναι όλη δική μας.

Τις δύο ταινίες σκηνοθετεί ο Χρήστος Κανάκης, ενώ η TopCut Modiano υπογράφει την παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια.

Η καμπάνια αναπτύσσεται στην τηλεόραση, στο digital, στα social media και σε outdoor μέσα.