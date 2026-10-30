Παίζοντας με τους τίτλους εμβληματικών ταινιών, η καμπάνια μεταφέρει τις ιστορίες τους σε προορισμούς του δικτύου της AEGEAN, δίνοντας στην πλοκή τους μια απρόσμενη τροπή.

Τι θα γινόταν αν αλλάζαμε τον τόπο όπου εκτυλίσσονται μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών; Θα είχαν οι ήρωες την ίδια μοίρα; Ή μήπως ένας διαφορετικός προορισμός θα αρκούσε για να ξαναγράψει ολόκληρο το σενάριο;

Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τη νέα καμπάνια της Ogilvy για την AEGEAN, που είναι και φέτος Επίσημος Αερομεταφορέας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παίζοντας με τους τίτλους εμβληματικών ταινιών, η καμπάνια μεταφέρει τις ιστορίες τους σε προορισμούς του δικτύου της AEGEAN, δίνοντας στην πλοκή τους μια απρόσμενη τροπή.

Για να ζωντανέψουν αυτές οι εναλλακτικές κινηματογραφικές ιστορίες, η Ogilvy συνεργάστηκε με τη ζωγράφο Βιργινία Αξιώτη, που συνεχίζει την παράδοση της χειροποίητης κινηματογραφικής αφίσας για ιστορικό κινηματογράφο της Αθήνας. Μαζί δημιούργησαν μια σειρά από ζωγραφισμένες στο χέρι αφίσες, τιμώντας μια τέχνη που τείνει να εκλείψει.

Μια επιλογή που αναδεικνύει την αξία της καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας σε μια εποχή που οι εικόνες παράγονται όλο και πιο εύκολα. Γιατί οι ιστορίες του σινεμά αξίζουν να συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Όπως και η τέχνη που τις ζωντανεύει.