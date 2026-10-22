Με τρεις σύντομες ταινίες

Για όσους αναρωτιούνται «Γιατί Leasing;», η απάντηση βρίσκεται στη νέα καμπάνια της Ogilvy για την Autohellas Hertz.

Μέσα από τρεις σύντομες ταινίες που ανατρέπουν με χιούμορ τα στερεότυπα των διαφημίσεων αυτοκινήτου που έχουμε συνηθίσει, τα πλεονεκτήματα του leasing που προσφέρει η Hertz αναδεικνύονται με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο, κάνοντας το κοινό να αναρωτηθεί «Αφού υπάρχει το Leasing από την Hertz, γιατί να αγοράσω;».

Όταν, λοιπόν, μπορείς να έχεις το αυτοκίνητο που θέλεις, εξυπηρέτηση σε πάνω από 70 φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 24ωρη υποστήριξη μέσω του Hertz Connect app, Miles+Bonus μίλια από την Aegean και bonus πόντους από την Alpha Bank με κάθε πληρωμή μηνιαίου μισθώματος, ευέλικτα προγράμματα leasing και πλήρη κάλυψη, είναι αυτονόητο ότι θα επιλέξεις leasing, γιατί… Hertz.

Την παραγωγή των ταινιών υλοποίησε η FOSS Productions, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Μαρτίνου.

{https://www.youtube.com/watch?v=2KxSMGz5rxc}

{https://www.youtube.com/watch?v=bOt2zuXZo-w}

{https://www.youtube.com/watch?v=vgbtb4HoXAA}