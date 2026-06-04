Σε παραγωγή της Foss Productions

Στον «αέρα» είναι η νέα καμπάνια της Ogilvy για την COSMOTE TELEKOM και το MagentaONE Business.

Επιχείρηση σημαίνει διλήμματα. Αλλά γιατί οι επιλογές να είναι “άσπρο ή μαύρο”, όταν μπορούν να είναι... magenta;

Τώρα με το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM ένας νέος κόσμος επιλογών ανοίγεται για κάθε επιχείρηση! Αυτόν ακριβώς τον κόσμο ανακαλύπτει ο ανυποψίαστος πρωταγωνιστής μας, όταν ξαφνικά το ασανσέρ της επιχείρησής του παύει να πηγαίνει πάνω-κάτω, κι αρχίζει να πηγαίνει... και πλάγια. Και διαγώνια. Και πάνω. Και πιο πάνω. Κι έξω απ’ το κτήριο. Το φανταστικό ασανσέρ τον ξεναγεί στις αμέτρητες επιλογές, στα εργαλεία και τα οφέλη που μπορεί να του προσφέρει το MagentaONE Business, κι ο ίδιος απολαμβάνει την παράξενη αυτή βόλτα, βλέποντας την επιχείρησή του... όπως δεν την έχει ξαναδεί!

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Foss Productions σε σκηνοθεσία Danny&Loco, την φωτογράφιση ο Νικόλας Κατσαρός, ενώ η καμπάνια περιλαμβάνει πολύπλευρες εφαρμογές σε όλα τα μέσα. Γιατί πάει και above. Και digital. Κι όπου αλλού θες.