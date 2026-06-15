Με special φανέλα από το Skip Wonder Wash στα χρώματα του Ολυμπιακού

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι φανέλες των αθλητικών ομάδων, ειδικά εκείνες που είναι υπογεγραμμένες, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Αυτό οδηγεί μερικές φορές στο να τις… παραπροσέχουν. Να μην τις φορούν όσο θα ‘θελαν, να μην τις πλένουν, να μην τις ζουν.

Όμως, οι φανέλες είναι για να τις φοράς κι όχι να τις «κορνιζάρεις». Αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα πίσω από τη νέα μας δουλειά για το Skip Wonder Wash, τον επίσημο χορηγό φρεσκάδας του Ολυμπιακού. Θέλαμε να φτιάξουμε μια φανέλα που όσο την «ιδρώνεις» και την πλένεις, τόσο μεγαλώνει η αξία της.

Οπότε τι κάναμε: δημιουργήσαμε μια special φανέλα από το Skip Wonder Wash στα χρώματα του Ολυμπιακού. Με ένα twist: ήταν… κενή. Φαινομενικά έστω. Αυτή η φανέλα έπρεπε να βραχεί, να ιδρωθεί, να πλυθεί για να αποκαλυφθεί ότι ήταν υπογεγραμμένη από τους παίκτες της ομάδας. Το πετύχαμε μέσω τεχνολογίας hydrochromic ink.

Έτσι, στο ημίχρονο των αγώνων, μοιράσαμε τις φανέλες στους φιλάθλους πετώντας τες με κανόνια μέσα στο γήπεδο. Την ίδια στιγμή, στις οθόνες έπαιζε ένα video με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παίκτες, που αποκάλυπτε την έκπληξη που έκρυβε κάθε φανέλα. Οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν εντυπωσιακές όπως και η συμμετοχή σε κάθε αγώνα, ενώ η καμπάνια έφερε την special φανέλα παντού στα social media, με ένα promo video από τον Νάσο Γκατζούλη και την εταιρεία Takes 2 Production house. Δείτε το promo video.».

Δείτε το video για όλη την ενέργεια: