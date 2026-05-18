«Glow Up στη μυρωδιά, Glow Down σε όλα τα άλλα»

Τη νέα digital καμπάνια για το AXE, Επίσημο Χορηγό του FIFA World Cup 2026™, δημιούργησε η Ogilvy, επιστρατεύοντας τον απόλυτο fashion expert, Λάκη Γαβαλά. Ο γνωστός παρουσιαστής αναλαμβάνει να «δικάσει» το αντρικό ποδοσφαιρικό "Glow Down" και προσκαλεί το κοινό να αναδείξει τη στιλιστική του παραίτηση, για να διεκδικήσει ένα ταξίδι ζωής στις ΗΠΑ και να δει από κοντά το Μουντιάλ.

Η ένταση του αγώνα. Τα άσχετα ρούχα. Η παντόφλα με την κάλτσα. Η ιδέα γιορτάζει την περίοδο του Παγκόσμιου Κυπέλλου, όπου οι άντρες αφήνονται στη μαγεία του ποδοσφαίρου, ξεχνώντας εντελώς την εικόνα τους. Σε ένα βραδινό post-gameshow, ο Λάκης Γαβαλάς σχολιάζει το couture της κοινωνικής παραίτησης και υπενθυμίζει πως, ακόμα κι αν η εμφάνισή σου καταρρέει στον καναπέ, ευτυχώς υπάρχει το AXE για να μυρίζεις πάντα σαν MVP.

Παράλληλα, η ενέργεια καλεί τους χρήστες να στείλουν το δικό τους concept εγκατάλειψης στο AXE, ώστε να μπουν στην κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι στην Αμερική. Τις χειρότερες και πιο αστείες συμμετοχές θα τις κρίνει ο ίδιος ο Λάκης Γαβαλάς μέσα από τα Social Media.