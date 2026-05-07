Καινοτομία με PPN Video Mix και interactive video καμπάνια

Η Ogilvy One, σε συνεργασία με το PPN Programmatic Marketplace της Adweb, υλοποίησε μία δυναμική video καμπάνια για την ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της brand equity καμπάνιας της, που αφορά στη νέα brand επικοινωνία της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρέθηκε το PPN Video - Mix, ένας συνδυασμός Instream και Outstream video, που εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ κάλυψης και engagement, μέσα από επιλεγμένα ελληνικά μέσα και στοχευμένη τοποθέτηση περιεχομένου. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν interactive video formats, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και την αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η καμπάνια κατέγραψε πολύ ισχυρές επιδόσεις, με CTR +115% vs. PPN benchmarks και completion rate +18% vs. PPN benchmarks, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού δημιουργικού και media στρατηγικής.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση αναδεικνύει τη δυναμική των σύγχρονων video λύσεων, με την Ogilvy One να αξιοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόσφατη καμπάνια της ΑΒ. Το αποτέλεσμα φαίνεται να ενισχύει τη νέα εικόνα της εταιρείας, θέτοντας παράλληλα υψηλότερα standards για την αξιοποίηση του programmatic video στην ελληνική αγορά.