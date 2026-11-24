Οι διαφημιστικοί χώροι που διαθέτει ένας λιανέμπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και στους φυσικούς του χώρους μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά στάδια της απόφασης.

Μόλις μία ποσοστιαία μονάδα χωρίζει τα e-shops από τα φυσικά καταστήματα στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τη φετινή Black Friday και Cyber Monday. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της EY Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου, το 35% σκοπεύει να πραγματοποιήσει τις περισσότερες αγορές του σε ηλεκτρονικά καταστήματα και το 34% σε φυσικά. Ένα ακόμη 21% σχεδιάζει να μοιράσει περίπου εξίσου τις αγορές του, ενώ 5% αναφέρει εφαρμογές ή social media.

Η ισορροπία αυτή θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα για το λιανεμπόριο. Πόσο χρήσιμος παραμένει ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στον "online πελάτη" και στον "πελάτη του καταστήματος"; Μια συμπληρωματική ένδειξη δίνει η έρευνα των ΣΕΛΠΕ και NielsenIQ, στην οποία το 70% δηλώνει ότι θα συνδυάσει ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Τα κανάλια διατηρούν τις διαφορές τους, μπορούν όμως να λειτουργούν συμπληρωματικά μέσα στην ίδια αγοραστική διαδρομή.

Η ανακάλυψη προϊόντων μπορεί να αρχίσει με ένα βίντεο ή μια διαφήμιση στο κινητό. Ένας υποψήφιος αγοραστής τηλεόρασης μπορεί στη συνέχεια να συγκρίνει μοντέλα στο διαδίκτυο, να επισκεφθεί ένα κατάστημα για να δει την εικόνα τους και, μπροστά στο ράφι, να αναζητήσει επιπλέον αξιολογήσεις στο smartphone. Η παραγγελία μπορεί να ολοκληρωθεί αργότερα από τον υπολογιστή του. Ή να γίνει επιτόπου, επειδή το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο.

Αυτή η διαδικασία έχει και μεγαλύτερη διάρκεια από όσο υποδηλώνει η λέξη "Friday". Στη φετινή μελέτη της BCG, που δημοσιεύτηκε στις 4 Νοεμβρίου και καλύπτει δέκα αγορές, μεταξύ τους επτά ευρωπαϊκές, το 62% ξεκινά την αναζήτηση προσφορών τον Οκτώβριο ή στις αρχές Νοεμβρίου. Η τελική συναλλαγή είναι συνεπώς η κατάληξη μιας περιόδου αναζήτησης, μέσα στην οποία ο αγοραστής έχει χρόνο να επανεξετάσει τις επιλογές του.

Στην Ελλάδα, η EY καταγράφει πρόθεση συμμετοχής 67%, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024. Περίπου οι μισοί από όσους σχεδιάζουν αγορές έχουν ήδη προγραμματίσει τη σχετική δαπάνη, ενώ 19% αναμένει πρόσθετες, απρογραμμάτιστες αγορές λόγω των προσφορών. Για μια επιχείρηση, επομένως, η κρίσιμη στιγμή μπορεί να είναι εκείνη κατά την οποία ο καταναλωτής αποφασίζει ποιο προϊόν και ποιο κατάστημα θα επιλέξει για μια ανάγκη που ήδη έχει.

Η εμπιστοσύνη μετρά σε όλη αυτή τη διαδρομή. Με το 43% των ερωτώμενων της EY να διατηρεί επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, η σαφήνεια της πληροφορίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Για τις επιχειρήσεις, οι διαφημιστικές λύσεις που συνδέουν διαφορετικά κανάλια χρειάζονται την ίδια συνέπεια. Ο αγοραστής πρέπει να καταλαβαίνει τι ισχύει για το προϊόν, τη διαθεσιμότητα και τους όρους της προσφοράς, είτε διαβάζει μια οθόνη είτε στέκεται στο κατάστημα.

Σε αυτό το σημείο αποκτούν πιο συγκεκριμένο ρόλο τα retail media networks. Οι διαφημιστικοί χώροι που διαθέτει ένας λιανέμπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και στους φυσικούς του χώρους μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά στάδια της απόφασης. Μια προβολή στην αναζήτηση του e-shop μπορεί να εισαγάγει ένα μοντέλο στη σύγκριση, ενώ μια παρουσίαση στο κατάστημα μπορεί να εξηγήσει ένα χαρακτηριστικό που παραμένει ασαφές.

Κατά τη Black Friday, όταν περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ήδη πρόθεση αγοράς, αυτή η εγγύτητα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαφήμιση στο φυσικό κατάστημα μπορεί να συναντήσει τον αγοραστή την ώρα που εξετάζει δύο συσκευές και αναζητά λόγους για να επιλέξει. Μια οθόνη που δείχνει πώς λειτουργεί ένα προϊόν απαντά σε διαφορετική ανάγκη από μια καμπάνια που επιδιώκει να κάνει γνωστή τη μάρκα σε ένα ευρύ κοινό.

Αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή μπορεί να έχει πρακτικό περιεχόμενο. Μια επίδειξη ηλεκτρικής σκούπας ή ένας οδηγός σύγκρισης βοηθούν να τεθούν συγκεκριμένα ερωτήματα για τη χρήση της. Η αξία τους κρίνεται από το αν διευκολύνουν την επιλογή. Η επανάληψη του ίδιου διαφημιστικού μηνύματος σε κάθε διαθέσιμη οθόνη δεν αρκεί για να δώσει αυτή τη βοήθεια.

Ανάλογη προσαρμογή απαιτεί και η στόχευση κοινού βάσει αγοραστικής συμπεριφοράς. Το ενδιαφέρον για μια κατηγορία προϊόντων μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό πιο σχετικής επικοινωνίας, μέσα στα διαθέσιμα σημεία επαφής του λιανεμπόρου και στις συνεργαζόμενες διαφημιστικές τοποθετήσεις. Αυτό προϋποθέτει νόμιμη χρήση δεδομένων και σεβασμό στις επιλογές ιδιωτικότητας. Η ενιαία αγοραστική εμπειρία δεν σημαίνει ότι κάθε διαφημιστικό σύστημα γνωρίζει ή μπορεί να συνδέσει κάθε κίνηση του πελάτη.

Η μεγαλύτερη δυσκολία παραμένει η αποτίμηση του αποτελέσματος. Στην έκθεση του IAB Europe για το 2026, που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, το 66% των Ευρωπαίων διαφημιζόμενων και εκπροσώπων διαφημιστικών εταιρειών που απάντησαν στη σχετική ερώτηση ζητά κοινή αποτύπωση των online και offline αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και insights καλούνται να φωτίσουν τη συμβολή περισσότερων σταδίων στην αγορά, πέρα από το τελευταίο κλικ ή τον αριθμό εμφανίσεων μιας διαφήμισης.

Αυτό απαιτεί προσοχή και στη μέτρηση. Μια πώληση που ακολούθησε μια διαφημιστική προβολή δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι προκλήθηκε από αυτήν. Για τα retail media, η ωρίμανση περνά και από την τεκμηρίωση του κατά πόσο η επικοινωνία επηρέασε πραγματικά την απόφαση.

Η Black Friday του 2026 προσφέρει έτσι μια εικόνα για την επόμενη ημέρα του εμπορίου. Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει οθόνες και καταστήματα, παραμένοντας στην ίδια αναζήτηση. Όταν οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν χωριστά το ψηφιακό και το φυσικό τους περιβάλλον, κινδυνεύουν να χάνουν αυτή τη συνέχεια. Το πού ολοκληρώνεται η πληρωμή εξηγεί μόνο ένα μέρος του πώς κερδήθηκε η αγορά.